Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Ландо Норрис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lando
Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис занял первое место в квалификации 21-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2025 года — Гран-при Бразилии. Состязания проходят на автодроме «Интерлагос».
Вторым стал итальянец Кими Антонелли, представляющий «Мерседес», а третье место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари».
Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, победитель последних четырёх чемпионатов мира, не прошёл во вторую квалификацию. Отмечается, что это первый случай с 2021 года, когда Ферстаппен не смог преодолеть первый квалификационный сегмент.
Гонка состоится 9 ноября и начнётся в 20:00 мск.
Ранее Оскар Пиастри, австралийский гонщик команды «Макларен», стал триумфатором Гран-при Бельгии «Формулы-1», прошедшего на автодроме «Спа-Франкоршам». Он опередил своего напарника по команде, Ландо Норриса, а также Шарля Леклера из «Феррари». Благодаря этой победе Пиастри закрепил своё лидерство в личном зачёте, набрав 266 очков.
