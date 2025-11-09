Россия и США
9 ноября, 11:44

Песков назвал поверхностными слова о «ядерных» испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»

Обложка © Life.ru / Midjourney

Суждения о том, что испытания российской ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» якобы были ядерными, неверны и поверхностны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«С экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение», — отметил он.

Песков подчеркнул, что речь идёт о ядерном двигателе, а не о ядерном взрыве, и это совершенно разные темы.

Песков: «Буревестник» и «Посейдон» создали одарённые люди

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, работавшие над «Буревестником» и «Посейдоном», использовали исключительно отечественные компоненты и технологии. По его словам, была создана «настоящая сокровищница» новых материалов, технологий, программных и цифровых решений, а также элементов компонентной базы. Глава государства отметил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии.

