Песков назвал поверхностными слова о «ядерных» испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»

Суждения о том, что испытания российской ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» якобы были ядерными, неверны и поверхностны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«С экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение», — отметил он.

Песков подчеркнул, что речь идёт о ядерном двигателе, а не о ядерном взрыве, и это совершенно разные темы.