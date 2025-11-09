«Ягуар пробудится»: Колумбия пообещала дать отпор США

Колумбия предпримет ответные шаги в отношении Соединённых Штатов в случае попыток Вашингтона вмешаться в её суверенные дела. Об этом в ходе своего публичного обращения сообщил президент республики Густаво Петро, сопроводивший своё предупреждение в адрес американского руководства отсылкой к старинному преданию о пробуждении ягуара, о чём пишет Grupo Fórmula.

«Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но <...> будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море освободителей», — сказал он.

Петро напомнил, что колумбийское крестьянство на разных этапах истории успешно противостояло наиболее мощным армиям, включая войска монархов Испании и Франции. По его словам, местные жители знакомы с ураганами и умеют с такой же неукротимой силой бороться за свою свободу. При этом президент выразил уверенность, что разрешить ситуацию можно исключительно через общение и дипломатические механизмы.

Он призвал к равному диалогу, заявив, что в случае внешней угрозы противник столкнётся с пробудившимся ягуаром, что повлечёт глобальные исторические последствия далеко за пределами южноамериканского континента.

Дональд Трамп выражается не так метафорично в адрес оппонента. В прошлом месяце он назвал Густаво Петро наркоторговцем. А незадолго до этого администрация США нанесла беспрецедентный удар по колумбийскому руководству, введя персональные санкции против президента Густаво Петро, его супруги, сына и министра внутренних дел. Решение, опубликованное Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), основано на указе о противодействии наркотрафику. Этот шаг, беспрецедентный для действующего главы союзнического государства, резко обострил дипломатический климат между двумя странами.