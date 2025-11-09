Натали возвращается на сцену после смерти мужа

Певица Натали возвращается к концертной деятельности после нескольких лет затворничества, последовавшего за смертью супруга. О грядущем возобновлении творческой карьеры артистки сообщил продюсер Сергей Дворцов в интервью для портала «Страсти».

По словам продюсера, Натали смогла примириться с утратой и начинает новый жизненный этап. Дворцов предположил, что во время паузы певица посвящала время себе и домашним хлопотам, а также работает над материалом для будущего альбома.

«Да, она смирилась и живёт новую жизнь. Думаю, во время паузы она занималась собой, домашними делами. Насколько я знаю, Натали готовит новый альбом», — высказался продюсер.

Дворцов уверен, что зрители с нетерпением ждут возвращения исполнительницы, а длительное отсутствие не повредило её профессиональной репутации. Продюсер добавил, что Натали как звезда 90-х и нулевых остается лояльной и лёгкой в сотрудничестве артисткой, чьё место на эстраде не занято новыми исполнителями. Он резюмировал, что после возвращения певицу, преодолевшую тяжёлую утрату, ожидает новая волна популярности.

Ранее Натали рассказывала о последних днях жизни своего тяжелобольного супруга. По имеющимся сведениям, после тяжёлого обострения у Александра Рудина развилась органическая депрессия, оказавшая негативное воздействие на функционирование внутренних органов, включая сосудистую систему головного мозга. Музыкант ушёл из жизни 30 июля 2023 года.