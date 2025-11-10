Профайлер рассказал о странностях в поведении главы семейства Усольцевых

Глава семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, был человеком замкнутым, отличавшимся сдержанностью и умением скрывать свои эмоции. Об этом рассказал психотерапевт Руслан Панкратов, который проанализировал видеозаписи, опубликованные супругой мужчины в соцсетях незадолго до исчезновения.

«Сергей относится к классическому типу явного интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы», — сказал Панкратов в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, психическая структура Сергея формировала устойчивый каркас для самоанализа, что видно по характерным признакам: отсутствию спонтанной жестикуляции, сдержанности, сосредоточенному взгляду. Эксперт подчеркнул, что нахмуренность и спокойствие Усольцева не говорят о конфликтности, а, наоборот, указывают на терпеливость и аналитический склад ума.