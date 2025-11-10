Профайлер рассказал о странностях в поведении главы семейства Усольцевых
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Глава семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, был человеком замкнутым, отличавшимся сдержанностью и умением скрывать свои эмоции. Об этом рассказал психотерапевт Руслан Панкратов, который проанализировал видеозаписи, опубликованные супругой мужчины в соцсетях незадолго до исчезновения.
«Сергей относится к классическому типу явного интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы», — сказал Панкратов в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, психическая структура Сергея формировала устойчивый каркас для самоанализа, что видно по характерным признакам: отсутствию спонтанной жестикуляции, сдержанности, сосредоточенному взгляду. Эксперт подчеркнул, что нахмуренность и спокойствие Усольцева не говорят о конфликтности, а, наоборот, указывают на терпеливость и аналитический склад ума.
Напомним, что 28 сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых – муж, жена и их пятилетняя дочь – во время прогулки к горе Буратинка. Среди возможных причин исчезновения рассматривается человеческий фактор, а именно – встреча с третьими лицами, такими как браконьеры или другие неизвестные, что могло привести к неконтролируемой ситуации. Параллельно с этим возникла тема наследства. Предполагается, что завещание у мужчины отсутствовало, и, согласно закону, наследниками первой очереди на имущество станут жена, дети и родители. Важно упомянуть, что дети Усольцева от предыдущих браков, включая сына, проживающего в США, также имеют право на свою долю наследства.
