10 ноября, 06:29

На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 1,1 тыс. грузовиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

На белорусской стороне границы с Литвой скопилось более 1,1 тысячи грузовых машин литовских перевозчиков. Об этом заявили в МИД Белоруссии, связывая ситуацию с односторонним закрытием литовских пунктов пропуска.

«Все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей», — говорится в сообщении.

Из-за закрытия пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовскими властями, скопившиеся грузовики были временно перемещены на специально оборудованную стоянку возле пункта «Котловка». Водителям предоставлена возможность покинуть страну и вернуться домой до возобновления работы границы.

Белорусские власти подчеркнули, что готовы оказать содействие тем водителям, кто не может покинуть страну, и оставляют за собой право применить законные меры в отношении транспортных средств. Ограничения стали ответом на решение Литвы закрыть автодорожную границу 29 октября в связи с контрабандой сигарет, после чего Минск запретил движение по своим дорогам зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.

Тем временем власти Литвы продолжают организовывать возвращение примерно пяти тысяч грузовиков, застрявших на территории Белоруссии. Процесс будет осуществляться без открытия пунктов пропуска на границе. В Белоруссии, в свою очередь, обвинили Литву в попытках переложить ответственность за ситуацию на белорусскую сторону и отметили, что республика не запрещала возвращение грузовиков.

Милена Скрипальщикова
