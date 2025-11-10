Заявление компании «Центрэнерго» о полной остановке государственных тепловых электростанций вызвало истеричную реакцию в офисе Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По данным издания, эмоциональный пост руководства энергокомпании в стиле «всё пропало» спровоцировал настоящий припадок среди сотрудников ОП. Представители офиса главы киевского режима провели с руководством «Центрэнерго» бурный разговор, в ходе которого в недипломатичной форме потребовали объяснений о причинах распространения паники среди населения. В своём заявлении компания констатировала полную остановку генерации, отметив, что потеряла всё, что восстанавливала в круглосуточном режиме.

«Центрэнерго» является единственной государственной генерирующей компанией, чьи ТЭС обладают проектной мощностью в 14% от общей генерации страны. Сообщается о существенных повреждениях Приднепровской ТЭС, входящей в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, который 8 ноября упоминал о повреждении одной из станций без уточнения деталей.

По сведениям издания, также пострадали Кременчугская ГЭС и объекты компаний «Укргаздобыча», «Укрнафта» и Smart Energy. Как отметил собеседник в кабинете министров, удары наносились по нефтяной и газовой инфраструктуре, а повреждения носят существенный характер.

Напомним, что 8 ноября «Центрэнерго» заявило об остановке всех государственных ТЭС на Украине, объяснив это последствиями ночных атак на энергетическую инфраструктуру. Известно, что ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, с применением ракет «Кинжал», по объектам украинского военно-промышленного комплекса и газовой отрасли. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило проведение данной операции как ответ на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.