10 ноября, 09:20

Братья Цукерманы срочно покинули Украину перед обысками у соратника Зеленского

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Незадолго до проведения обысков у Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского и известного бизнесмена, братья Михаил и Александр Цукерманы срочно покинули Украину. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в компании Миндича и фигурируют в материалах дела, расследуемого ФБР.

Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича, который летом также пытался покинуть страну, но был задержан НАБУ. Братья Цукерманы могли направляться в США.

Алмазы для Зеленского в Ленобласти. На чём его «кошелёк» Миндич зарабатывал в России
Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича в Киеве. Его называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Проверка связана с расследованием возможного хищения и отмывания средств через компании, близкие к Миндичу. Сам бизнесмен покинул страну за несколько часов до обысков.

