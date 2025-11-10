Россия и США
10 ноября, 10:31

В Госдуме заявили, что Украина может потерять лицо в ЕС из-за дела «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Украинские власти организовали вывоз из Польши одного из ключевых подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток», использовав для этого дипломатический автомобиль. Об этом «Ридусу» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Согласно журналистскому расследованию, украинский военный атташе лично вывез водолаза, которого разыскивала немецкая прокуратура, на своей машине с дипномерами. Этот инцидент, по мнению Журовой, вряд ли заставит ЕС прекратить поддержку Киева, но бросает тень на репутацию всех вовлечённых сторон.

«Это вопрос их реноме. Весь мир будет знать и видеть, что они укрывают преступников. Что тогда говорить об их гражданах, которые могут сказать: «Вы укрываете террористов, а от нас требуете быть добропорядочными»? Это вопрос для них, прежде всего вопрос их лица», — отметила парламентарий.

Ранее западные СМИ сообщали, что Германия задержала трёх сотрудников украинских спецподразделений по делу о подрыве «Северных потоков». При этом предводитель всей этой операции находился в Польше, которая отказалась его выдавать ФРГ.

