Украинские власти организовали вывоз из Польши одного из ключевых подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток», использовав для этого дипломатический автомобиль. Об этом «Ридусу» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Согласно журналистскому расследованию, украинский военный атташе лично вывез водолаза, которого разыскивала немецкая прокуратура, на своей машине с дипномерами. Этот инцидент, по мнению Журовой, вряд ли заставит ЕС прекратить поддержку Киева, но бросает тень на репутацию всех вовлечённых сторон.

«Это вопрос их реноме. Весь мир будет знать и видеть, что они укрывают преступников. Что тогда говорить об их гражданах, которые могут сказать: «Вы укрываете террористов, а от нас требуете быть добропорядочными»? Это вопрос для них, прежде всего вопрос их лица», — отметила парламентарий.