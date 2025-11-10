Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск нанесли удар по формированиям бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в ДНР.

По данным ведомства, российские войска заняли более выгодные позиции и поразили подразделения сразу нескольких украинских бригад — механизированных, аэромобильной, а также запрещённого «Азова». Бои велись в районах Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска.

Министерство уточняет, что продвижение позволило улучшить тактическое положение на линии соприкосновения.

К слову, не так давно глава киевского режима и внук советского фронтовика Зеленский недавно вручал награды Украины боевикам, которые гордятся символикой вермахта. Какие подразделения ВСУ и Нацгвардии не скрывают своих взглядов — читайте в статье Life.ru.