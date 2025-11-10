Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 09:54

Наши парни из Южной группировки дали «прикурить» нацистам из «Азова»*

В ДНР нанесено поражение формированиям бригады спецназначения «Азов»

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск нанесли удар по формированиям бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в ДНР.

По данным ведомства, российские войска заняли более выгодные позиции и поразили подразделения сразу нескольких украинских бригад — механизированных, аэромобильной, а также запрещённого «Азова». Бои велись в районах Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска.

Министерство уточняет, что продвижение позволило улучшить тактическое положение на линии соприкосновения.

«Белый вождь» и его палачи. Самые лютые азовцы Украины, ставшие целью для российских спецслужб
«Белый вождь» и его палачи. Самые лютые азовцы Украины, ставшие целью для российских спецслужб

К слову, не так давно глава киевского режима и внук советского фронтовика Зеленский недавно вручал награды Украины боевикам, которые гордятся символикой вермахта. Какие подразделения ВСУ и Нацгвардии не скрывают своих взглядов — читайте в статье Life.ru.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar