Наши парни из Южной группировки дали «прикурить» нацистам из «Азова»*
В ДНР нанесено поражение формированиям бригады спецназначения «Азов»
Обложка © Александр Река/ТАСС
Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск нанесли удар по формированиям бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в ДНР.
По данным ведомства, российские войска заняли более выгодные позиции и поразили подразделения сразу нескольких украинских бригад — механизированных, аэромобильной, а также запрещённого «Азова». Бои велись в районах Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска.
Министерство уточняет, что продвижение позволило улучшить тактическое положение на линии соприкосновения.
К слову, не так давно глава киевского режима и внук советского фронтовика Зеленский недавно вручал награды Украины боевикам, которые гордятся символикой вермахта. Какие подразделения ВСУ и Нацгвардии не скрывают своих взглядов — читайте в статье Life.ru.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.