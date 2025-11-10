Россия и США
Золотой памятник установили на могиле «депутата Наливкина» в Уссурийске

Андрей Неретин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

В Приморском крае появился золотой памятник на могиле актёра Андрея Неретина, который играл вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом ютуб-шоу. Об этом сообщает Amur Mash.

Золотой памятник установили на могиле «депутата Наливкина» в Уссурийске. Видео © Telegram / Amur Mash

Мемориал Неретину был создан благодаря народным пожертвованиям и финансовой поддержке его коллег. Выбор места захоронения ранее вызывал разногласия, однако окончательное решение было принято законной женой актёра.
Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, ушёл из жизни в октябре прошлого года на 49-м году. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Его похоронили тайно. Организацией прощания занималась команда проекта, которая и создала легендарного «председателя исполкома Уссурийского района».

