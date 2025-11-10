Суд обязал Коломойского* выплатить украинскому «Приватбанку» более $3 млрд

Высокий суд Англии обязал бывших владельцев украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, выплатить банку свыше 3 миллиардов долларов. Это решение последовало после того, как их признали виновными в крупном мошенничестве.

Согласно информации, предоставленной «Приватбанком», ходатайства Коломойского* и Боголюбова о предоставлении разрешения на апелляцию и приостановлении исполнения вынесенного решения были отклонены судом. В связи с этим, указанные суммы подлежат уплате до 24 ноября 2025 года. Просрочка платежа приведет к начислению процентов, а в случае добровольного отказа от исполнения, «Приватбанк» инициирует процедуру принудительного взыскания за счёт активов бывших владельцев.

Ранее, в июле текущего года, «Приватбанк» информировал о выигрыше судебного процесса против Коломойского* и Боголюбова, предметом которого являлось возмещение ущерба в размере 1,951 миллиарда долларов, связанного с незаконным выводом активов.

Напомним, сейчас олигарх находится на Украине под следствием. В сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. После суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде ареста. Также против бизнесмена на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства.