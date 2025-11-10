Россия и США
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку в ближайшее время вышлют из Таиланда

Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина

Россиянку Эрику Владыко, дважды пропадавшую в Бангкоке и задержанную за нарушение визового режима, депортируют на Родину. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

«Гражданка РФ Эрика Владыко будет депортирована из Таиланда 12 ноября рейсом «Аэрофлота» Бангкок – Владивосток»,сообщили дипломаты в беседе с РИА «Новости».

Напомним, Владыко приехала в Таиланд в сентябре с четырёхлетней дочерью и поздно вечером 13 сентября оставила её в отеле, после чего отправилась в ночной клуб и пропала. Женщину удалось найти волонтёрам и сотрудникам посольства, но после разговора с родственниками она снова исчезла. Позже иммиграционная полиция задержала россиянку за нарушение визового режима.

