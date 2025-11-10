Россия и США
10 ноября, 14:29

Спрос на российский уголь растёт в Турции и Европе перед зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Vyacheslav Svetlichnyy

Спрос на российский энергетический уголь начал расти на западных направлениях, прежде всего в Турции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные NEFT Research. По оценкам аналитиков, турецкий рынок сейчас считается самым перспективным: местные коммунальные компании формируют запасы на зиму и начало 2026 года.

За последнюю неделю октября цена на российский уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Турции выросла на 1,3% — до $97 за тонну (CFR). В порту Тамань котировки поднялись до $72,4 за тонну. В Европе также фиксируется рост спроса перед холодами: цены на базисе CIF ARA увеличились до $95,5.

При этом в ЕС российский уголь официально продавать нельзя из-за санкций, но, как отмечали источники «Коммерсанта», поставки могут идти через «торговые прокладки».

На китайском направлении наблюдается обратная динамика: после активного роста цен рынок перешёл к коррекции. Поставки российского угля калорийностью 5500 ккал/кг в Южный Китай подешевели до $89,8 за тонну. Причина — сокращение потребления топлива в восьми прибрежных провинциях и перенос закупок коммунальными предприятиями.

В годовом выражении котировки на азиатских и западных рынках остаются ниже уровня 2023 года — от 7% до почти 30% в зависимости от порта и условий поставки.

Аналитики считают, что сейчас наиболее благоприятная ситуация для российских угольщиков складывается в Турции: за январь–август эта страна увеличила импорт угля из РФ на 34%, до 21,3 млн тонн. В Европе рост спроса сдерживают тёплая погода, восстановление ветряной генерации и стабильные цены на газ. Более заметный рост цен эксперты ожидают во второй половине ноября.

На китайском направлении спрос ограничивает слабая общая экономическая динамика и усиление конкуренции со стороны внутренних и индонезийских производителей. Эксперты также прогнозируют постепенное снижение доли поставок в Китай в пользу рынков ВИЭ.

По оценкам НКР, до конца года основными покупателями российского угля останутся Китай, Индия, Турция и Южная Корея. Однако в Корее усилила активность Австралия, а в Индии логистика и высокая конкуренция продолжают осложнять работу российских поставщиков.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Марина Фещенко
