10 ноября, 19:48

Самолёт с гумпомощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в США

Самолет, перевозивший гуманитарный груз на Ямайку, потерпел крушение во Флориде (США), упав на задний двор частного дома. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Самолёт с гумпомощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в США. Видео © X / tparon

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент крушения легкомоторного самолёта Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс. Воздушное судно, едва не задев жилой дом, разрушило ограждение и упало в озеро. Территорию усеяли обломки лайнера. В настоящее время водолазы проводят поисковую операцию в водоёме с целью обнаружения пилота и пассажиров, которые, по предварительным данным, погибли.

Самолёт Beechcraft направлялся на Ямайку с гуманитарным грузом для помощи жителям, пострадавшим от разрушительного урагана «Мелисса».

Ранее на Ямайку прибыл корабль ВМС Франции с 40 тоннами гуманитарных грузов для поддержки пострадавших в результате буйства урагана «Мелисса». Груз включал оборудование для очистки и производства воды, энергетические установки, наборы для гигиены и экстренные ресурсы для наиболее уязвимых районов. В посольстве отметили, что действия направлены на оперативное восстановление инфраструктуры и оказание прямой помощи населению. На торжественной передаче присутствовала министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон-Смит. Напомним, свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике.

Обложка © X / tparon

Алена Пенчугина
