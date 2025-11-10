Самолёт с гумпомощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в США

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент крушения легкомоторного самолёта Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс. Воздушное судно, едва не задев жилой дом, разрушило ограждение и упало в озеро. Территорию усеяли обломки лайнера. В настоящее время водолазы проводят поисковую операцию в водоёме с целью обнаружения пилота и пассажиров, которые, по предварительным данным, погибли.

Ранее на Ямайку прибыл корабль ВМС Франции с 40 тоннами гуманитарных грузов для поддержки пострадавших в результате буйства урагана «Мелисса». Груз включал оборудование для очистки и производства воды, энергетические установки, наборы для гигиены и экстренные ресурсы для наиболее уязвимых районов. В посольстве отметили, что действия направлены на оперативное восстановление инфраструктуры и оказание прямой помощи населению. На торжественной передаче присутствовала министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон-Смит. Напомним, свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике.