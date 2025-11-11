Во Франции подтвердили отстранение Ле Пен от должности советника департамента

Госсовет Франции подтвердил решение префекта департамента Па-де-Кале отстранить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен от должности члена совета департамента на фоне запрета ей избираться в органы государственной власти.

«Государственный совет отклонил (прошение. — Прим. Life.ru) Марин Ле Пен, поданное в связи с её апелляцией на постановление префекта, по которому она автоматически снята с должности члена совета департамента Па-де-Кале», — сказано в решении государственного совета.

В органе подтвердили постановление главы департамента с учётом запрета для Ле Пен участвовать в выборах и быть избранной в результате соответствующего решения суда. Кроме того, главе фракции «Национального объединения» отказали в передачи её запроса в конституционный совет.

Напомним, что 31 марта парижский суд вынес приговор в отношении Ле Пен и ряду её однопартийцев по делу о растрате средств Европарламента. Лидер парламентской фракции «Национального объединения» получила четыре года лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также Ле Пен лишилась права избираться в органы госвласти в течение пяти лет, что исключает возможность участия в выборах на пост президента Пятой Республики в 2027 году. Сама она назвала свой приговор политической расправой.