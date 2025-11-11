Россия и США
11 ноября, 06:37

Сбежавший на Кипр футболист-предатель КраСава* повторно объявлен в розыск

Обложка © VK / Евгений Савин*

Футболист и блогер Евгений Савин*, известный как КраСава, вновь объявлен в розыск по уголовному делу. Об этом сказано в базе данных МВД России.

Согласно базе ведомства, Савин* разыскивается по статье Уголовного кодекса, причём в карточке указана формулировка «переобъявлен». Блогер обвиняется в дискредитации Вооружённых Сил РФ.

Футболист выступал за множество известных российских клубов, включая «Томь», «Анжи» и «Амкар». После завершения спортивной карьеры он основал популярный YouTube-канал о футболе «КраСава», который и принёс ему широкую известность. После бегства на Кипр Савин* выкупил местный клуб «Ипсонас» и на его базе воссоздал «Красаву».

Напомним, что в феврале 2024 экс-футболист Евгений Савин* был объявлен в розыск в России. В июле того же года Федеральная налоговая служба заблокировала его счета, поскольку у него накопилась задолженность в размере 4,6 млн рублей.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

