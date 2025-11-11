«Ничего сложного»: ФСБ опубликовала аудио с инструктажем штурмана по угону МиГ-31

ФСБ обнародовала аудиозапись, в которой сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины инструктирует российского лётчика в рамках сорванной операции по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

На записи слышно, как собеседник подробно советует, на какой высоте и с какой скоростью следует лететь при предполагаемом угоне самолёта. Штурман отвечает, что не сможет посадить борт, на что звучит фраза: «Ничего сложного в этом нет».