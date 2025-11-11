Россия и США
11 ноября, 06:33
«Ничего сложного»: ФСБ опубликовала аудио с инструктажем штурмана по угону МиГ-31

ФСБ опубликовала запись инструктажа для угона истребителя МиГ-31

Обложка © ФСБ РФ

ФСБ обнародовала аудиозапись, в которой сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины инструктирует российского лётчика в рамках сорванной операции по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

Видео © ФСБ России

На записи слышно, как собеседник подробно советует, на какой высоте и с какой скоростью следует лететь при предполагаемом угоне самолёта. Штурман отвечает, что не сможет посадить борт, на что звучит фраза: «Ничего сложного в этом нет».

В сообщениях ФСБ также говорится, что Киев с британскими кураторами планировал завербовать российских лётчиков, обещая вознаграждение, и затем направить самолёт в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния), где он мог быть поражён средствами ПВО. По версии спецслужбы, в подготовке операции принимала участие связанная с британской Ми-6 Bellingcat*, признанная в РФ нежелательной. Российскому лётчику обещали $3 млн и западное гражданство за угон МиГ-31.

Агент Киева убеждал пилота МиГ-31 убить командира и сымитировать крушение истребителя
* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.

    avatar