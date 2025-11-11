Россия и США
Регион
11 ноября, 08:50

Раскрыта смертельная опасность использования лазерных ручек для удаления родинок

Использование домашних лазерных устройств для удаления родинок создаёт серьёзную угрозу здоровью, предупредил заведующий ЦАОП Красногорской больницы, врач-онколог Басир Бамматов. По его словам, такие приборы не обеспечивают медицинской точности, контроля глубины воздействия и стерильности, что чревато серьёзными осложнениями.

«Лазер, применяемый без профессиональных настроек, может вызвать термические ожоги, рубцы и хроническое воспаление тканей», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако наибольшую опасность представляет риск злокачественного перерождения, поскольку попытка самостоятельного прижигания невуса может замаскировать ранние признаки меланомы. Домашние устройства не позволяют оценить структуру родинки, её сосудистый рисунок и глубину роста, что равносильно работе вслепую.

Кроме того, нарушение барьерных функций кожи после применения бытового лазера часто приводит к бактериальному инфицированию, особенно при использовании нестерильных наконечников. Эксперт отметил, что подобные процедуры должны проводиться исключительно в медицинских учреждениях после профессиональной диагностики.

Напомним, россияне активно покупают лазерные ручки для домашнего удаления родинок и папиллом. Спрос на эти устройства вырос вдвое, а их средняя цена составляет 1500 рублей. Покупатели, отмечая эффективность приборов, часто не подозревают о возможных серьёзных последствиях для здоровья, включая онкологические заболевания.

