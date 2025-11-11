Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 08:36

Обещали «тыл», а отправляли на передовую: Банда задержана за хищение 6 млн у контрактников

Четыре человека задержаны за хищение 6 млн у желающих отправиться на СВО

Обложка © МВД России

Обложка © МВД России

В России задержали четверых ранее судимых граждан за хищение более 6 млн рублей у людей, желавших заключить контракты с Минобороны для участия в СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Видео © МВД России

По её словам, «нажиться на тех, кто хотел заключить контракт с Минобороны России, решили четверо ранее судимых граждан». Их задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с МВД по Республике Коми и ФСБ.

По предварительным данным, с марта по август этого года подозреваемые искали людей, собирающихся отправиться на службу. Им обещали за деньги оформление службы в штабных и тыловых подразделениях, однако после заключения контрактов мошенники получали банковские карты потерпевших и присваивали поступающие выплаты. В результате люди, передавшие деньги, вместо «тыловых мест» направлялись на передовую. Общий ущерб, как установило следствие, превысил 6 млн рублей.

Возбуждены четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ, они объединены в одно производство и расследуются в МВД по Республике Коми.

Уголовное дело против экс-замглавы «Росгеологии» заморозили из-за его ухода на СВО
Уголовное дело против экс-замглавы «Росгеологии» заморозили из-за его ухода на СВО

Ранее Life.ru сообщал, что силовики задержали нескольких главарей ОПС, связанных с хищениями у участников СВО в Шереметьево. Среди них – Олег Жаренный и Александр Сорокин из Тушинского ОПС, а также Юрий Королёв, близкий соратник Игоря Бардина из Лобненской группировки. По данным следствия, мошенники в Шереметьево крали деньги у бойцов СВО с помощью платёжных устройств.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar