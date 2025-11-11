Обещали «тыл», а отправляли на передовую: Банда задержана за хищение 6 млн у контрактников

В России задержали четверых ранее судимых граждан за хищение более 6 млн рублей у людей, желавших заключить контракты с Минобороны для участия в СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Видео © МВД России

По её словам, «нажиться на тех, кто хотел заключить контракт с Минобороны России, решили четверо ранее судимых граждан». Их задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с МВД по Республике Коми и ФСБ.

По предварительным данным, с марта по август этого года подозреваемые искали людей, собирающихся отправиться на службу. Им обещали за деньги оформление службы в штабных и тыловых подразделениях, однако после заключения контрактов мошенники получали банковские карты потерпевших и присваивали поступающие выплаты. В результате люди, передавшие деньги, вместо «тыловых мест» направлялись на передовую. Общий ущерб, как установило следствие, превысил 6 млн рублей.

Возбуждены четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ, они объединены в одно производство и расследуются в МВД по Республике Коми.