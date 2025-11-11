Аэропорт Оренбурга временно закрыли

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на приём и вылет гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что «введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов». Ограничения объясняются необходимостью «обеспечения безопасности полётов».

Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. На время отражения атаки были закрыты аэропорты Саратова и Волгограда, сейчас они работают в штатном режиме.