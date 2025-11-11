Кремль: США не запрашивали разговор Путина и Трампа после заседания Совбеза

Россия не получала от американской стороны предложений о телефонном разговоре лидеров двух стран после заседания Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, не было запросов на разговоры», — сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что, несмотря на это, техническая возможность для срочной организации такого диалога сохраняется.