11 ноября, 09:33

Кремль: США не запрашивали разговор Путина и Трампа после заседания Совбеза

Обложка © Life.ru

Россия не получала от американской стороны предложений о телефонном разговоре лидеров двух стран после заседания Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, не было запросов на разговоры», — сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что, несмотря на это, техническая возможность для срочной организации такого диалога сохраняется.

Ульянов: Россия ещё не определилась с вопросом о проведении ядерных испытаний
Ульянов: Россия ещё не определилась с вопросом о проведении ядерных испытаний

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний, но не давал указаний начинать их подготовку. Речь шла именно о рассмотрении возможности, а не о непосредственных действиях. Слова президента США Дональда Трампа о планах возобновления ядерных испытаний вызвали волну обеспокоенности в мире. Это заявление может быть не столько военной инициативой, сколько инструментом давления на Москву и Пекин, считают эксперты.

