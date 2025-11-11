Кремль: США не запрашивали разговор Путина и Трампа после заседания Совбеза
Обложка © Life.ru
Россия не получала от американской стороны предложений о телефонном разговоре лидеров двух стран после заседания Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Нет, не было запросов на разговоры», — сказал представитель Кремля.
Песков подтвердил, что, несмотря на это, техническая возможность для срочной организации такого диалога сохраняется.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний, но не давал указаний начинать их подготовку. Речь шла именно о рассмотрении возможности, а не о непосредственных действиях. Слова президента США Дональда Трампа о планах возобновления ядерных испытаний вызвали волну обеспокоенности в мире. Это заявление может быть не столько военной инициативой, сколько инструментом давления на Москву и Пекин, считают эксперты.
