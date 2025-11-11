Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Орска
Обложка © Life.ru
В аэропорту Орска введены временные ограничения на приём и вылет гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. В целях обеспечения безопасности на период отражения воздушной угрозы была приостановлена работа аэропортов в Саратове и Волгограде. В настоящее время их работа полностью восстановлена. А днём в аэропорту Оренбурга ввели ограничения.
