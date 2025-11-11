Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:45

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Орска

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Орска введены временные ограничения на приём и вылет гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

План «‎Ковёр» отменили в двух аэропортах России
План «‎Ковёр» отменили в двух аэропортах России

Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. В целях обеспечения безопасности на период отражения воздушной угрозы была приостановлена работа аэропортов в Саратове и Волгограде. В настоящее время их работа полностью восстановлена. А днём в аэропорту Оренбурга ввели ограничения.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar