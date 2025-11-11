Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Орска

В аэропорту Орска введены временные ограничения на приём и вылет гражданских самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.