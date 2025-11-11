Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 11:43

Названа дата прощания и похорон актёра Владимира Симонова

Обложка © Telagram / Театр Вахтангова

Обложка © Telagram / Театр Вахтангова

Проститься c Народным артистом России Владимиром Симоновым можно будет 12 ноября в Государственном академическом театре Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба самого учреждения. Актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с народным артистом России Владимиром Александровичем Симоновым пройдёт в историческом здании Театра Вахтангова в среду 12 ноября с 11:00 до 13:00. Двери будут открыты для всех желающих проститься. Актёр будет похоронен на Троекуровском кладбище», — указано в тексте.

Последняя из рода легендарного композитора: Нетребко сообщила о смерти дочери Имре Кальмана
Последняя из рода легендарного композитора: Нетребко сообщила о смерти дочери Имре Кальмана

Напомним, что 8 ноября не стало актёра Владимира Симонова. Ему было 68 лет. Незадолго до кончины актёр расстался со своей супругой. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Симонов последнее время болел и наблюдался в больнице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar