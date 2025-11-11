Названа дата прощания и похорон актёра Владимира Симонова

Проститься c Народным артистом России Владимиром Симоновым можно будет 12 ноября в Государственном академическом театре Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба самого учреждения. Актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с народным артистом России Владимиром Александровичем Симоновым пройдёт в историческом здании Театра Вахтангова в среду 12 ноября с 11:00 до 13:00. Двери будут открыты для всех желающих проститься. Актёр будет похоронен на Троекуровском кладбище», — указано в тексте.

Напомним, что 8 ноября не стало актёра Владимира Симонова. Ему было 68 лет. Незадолго до кончины актёр расстался со своей супругой. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Симонов последнее время болел и наблюдался в больнице.