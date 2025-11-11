Российские Воздушно-космические силы провели успешную операцию, нанеся авиаудар по укрепленным позициям 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, опубликовав кадры, на которых видно «‎ядерный гриб» и волну.

ФАБ-3000 снесла логово морпехаов ВСУ. Видео © Проект «ИЗНАНКА»

Целью авиабомбы весом в три тонны, расположенной в районе города Димитров (Мирноград) ДНР, стали места, использовавшиеся украинскими военными для обстрелов подразделений РФ. Для оценки эффективности действий авиации использовались два разведывательных беспилотника. Удар был нацелен исключительно на военные объекты, а применение управляемых авиационных средств поражения позволило минимизировать потенциальный риск для гражданской инфраструктуры.