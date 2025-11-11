Россия и США
11 ноября, 14:25

На видео сняли «‎ядерный гриб» и волну от сброса авиабомбы в три тонны на ВСУ в Мирнограде

Обложка © Проект «ИЗНАНКА»

Российские Воздушно-космические силы провели успешную операцию, нанеся авиаудар по укрепленным позициям 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, опубликовав кадры, на которых видно «‎ядерный гриб» и волну.

ФАБ-3000 снесла логово морпехаов ВСУ. Видео © Проект «ИЗНАНКА»

Целью авиабомбы весом в три тонны, расположенной в районе города Димитров (Мирноград) ДНР, стали места, использовавшиеся украинскими военными для обстрелов подразделений РФ. Для оценки эффективности действий авиации использовались два разведывательных беспилотника. Удар был нацелен исключительно на военные объекты, а применение управляемых авиационных средств поражения позволило минимизировать потенциальный риск для гражданской инфраструктуры.

Генерал оценил эпичное видео захода нашей армии в Покровск под прикрытием тумана
Ранее стало известно, что подразделения российской группировки «Запад» полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области. В настоящее время там продолжается ликвидация блокированных украинских военных формирований. Тем временем, противник предпринял попытку выручить свои окружённые подразделения и снова провалился.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
