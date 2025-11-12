Разбираем натальную карту: Что значат Солнце, Луна, планеты, асцендент и что с этим делать

Натальные карты стали зарождаться в зачаточном состоянии ещё в древней Месопотамии в 2000-х годах до нашей эры. Это знание передавалось веками, тысячелетиями, перешло «по наследству» античной культуре и было записано в труде «Альмагеста» Клавдия Птолемея. Кстати, он мог быть родственником кого-то из предков Клеопатры. Астрология прошла через Античность, Средние века и Новое время, чтобы стать в современном мире достаточно формализованной. Даже у Клеопатры не было такой подробной натальной карты, как та, что мы сейчас составим для воображаемой девушки Анастасии, родившейся 17 июля 2002 года ровно в 12:40 в Москве.

Солнце в натальной карте — что значит положение звезды

Натальная карта включает в себя знак зодиака, в котором находилось Солнце на момент вашего рождения. Это и есть ваш главный знак зодиака. Фото © «Шедеврум»

Натальная карта смотрит в первую очередь на положение Солнца на момент рождения человека. В каком звезда была знаке зодиака? В случае нашей воображаемой Анастасии Солнце 17 июля 2002 года находилось в знаке зодиака Рак. Это самое главное созвездие в жизни девушки. Она — Рак по гороскопу. Положение Солнца в натальной карте определяет внутреннюю суть, ядро человека как личности.

Анастасия у нас получается глубоко чувствующим человеком с богатой внутренней жизнью. Она от рождения слушает своё сердце и реагирует на изменения в окружающей среде. Раны она переживает бурно, но закрывшись глубоко в себе. Зато прекрасно обеспечивает душевный комфорт и себе, и другим. Анастасия — чуткий эмпат, но лучше её не ранить. Типичная картина для представителя знака зодиака Рак тригона Воды.

Луна в натальной карте — на что влияет спутник

Натальная карта и положение Луны: какой знак зодиака станет теневым кардиналом для человека и его личности? Фото © «Шедеврум»

В натальной карте Луна определяет теневые стороны личности. Подобно тому, как спутник Земли отражает свет от Солнца, человек может отражать от себя действия, слова и эмоции других людей. Об этом ночное светило нам и рассказывает. Как Анастасия реагирует на разные стимулы и где она ищет безопасность? Ответ — положение Луны на натальной карте, она в знаке зодиака Весы. Когда вокруг всё стабильно, сбалансированно, мирно и красиво, Насте хорошо. На уровне чувств и эмоций она — чуткий дипломат. Девушка сглаживает конфликты, но слабая сторона — поиск одобрения.

Планеты в натальной карте — за что отвечает каждая

Натальная карта также чутко следит за положением планет в момент рождения человека. Фото © «Шедеврум»

По натальной карте также важно рассчитать положение планет в момент рождения человека. Какая из сестёр Земли была в каком знаке зодиака в 12:40 по московскому времени 17 июля 2002 года и за что все эти планеты отвечают? Рассказываем на примере Анастасии.

Меркурий отвечает за мышление, речь, коммуникацию и способность воспринимать новые сведения. Он находился в зодиаке Лев. Царственный знак зодиака толкает девушку на яркие способы самовыражения. Её речь свободна и образна, а учиться ей лучше через эмоции, причём позитивные.

Венера в натальной карте управляет любовью, отношениями и просто хорошим вкусом. На момент рождения Анастасии планета находилась в знаке зодиака Дева. Для людей с Венерой в знаке тригона Земли любовь — это надёжность, поддержка и опора. Такие люди верны, заботливы и отличаются глубокой привязанностью. Но и требования к партнёру соответствующие.

Марс в астрологии отвечает за энергию, силу и волю. На момент рождения Анастасии он в знаке зодиака Скорпион, это сильное положение планеты. В натальной карте такая расстановка Марса даёт настойчивость, внутреннюю мощь и стратегическое мышление.

Юпитер в натальной карте подмечает точки роста и делает так, чтобы человеку сопутствовала удача. Планета находится в знаке зодиака Лев. Царственный знак снова проявляет своё влияние: теперь это харизма, творчество и желание сиять, несмотря ни на что. Хороший задел на лидерство, творческие успехи, преподавание.

Сатурн в астрологии придаёт жизни структуру и следит за тем, чтобы человек усвоил все уроки судьбы. Планета в натальной карте Анастасии находится в знаке зодиака Близнецы. Созвездие и планета в астрологии никак не связаны, но знак зодиака Близнецы отвечает за формулировку мыслей и понятий. Этому Анастасии придётся учиться, и поначалу она будет неуверенной в себе.

Уран по натальной карте контролирует не только самого человека, но и его связь со своим поколением. Он находится в знаке зодиака Водолей. Та самая Эра Водолея — эпоха быстрых и сильных перемен. Поколение Анастасии как раз всё это застало. Она зумер.

Нептун в астрологии отвечает за личность и её идеалы. Находясь также в знаке зодиака Водолей, он выстраивает приоритеты в области свободы, равенства, будущего и гуманизма.

Плутон на натальной карте показывает точки, где будет происходить глубинная трансформация личности. Планета в знаке зодиака Стрелец делает идеологию, веру или же просто поиск смысла жизни ключевым «двигателем» этих трансформаций. Могут происходить кризисы, но после них девушка будет становиться сильнее.

Что такое асцендент в натальной карте и что он в нас определяет

Асцендент в натальной карте — это знак зодиака, который восходит на востоке в момент рождения. Фото © «Шедеврум»

Натальная карта чётко объясняет, что такое асцендент. Это знак зодиака, который в момент рождения человека восходит на востоке. Планету, которая управляет асцендентом, астрологи «старой школы» называли «владыкой рождения». Асцендент у нашей Анастасии в знаке зодиака Весы. «Владыка рождения» — Венера. В современной астрологии асцендент определяет, как человека видят другие люди. Окружающих в Анастасии привлекают вежливость, лёгкость и красота. Не только внутренняя, но и внешняя — гармония образа и чувство стиля сразу привлекают внимание.

Аспекты асцендента: как их можно расшифровать в натальной карте

Натальная карта человека через аспекты асцендента показывает, как «внешний» знак зодиака взамодействует с планетами. Фото © «Шедеврум»

Что такое асцендент, мы выяснили. Далее можно рассмотреть аспекты. Это взаимодействия асцендента с планетами. Главных аспектов несколько: соединение, секстиль, квадратура, тригон и оппозиция. Есть ещё чуть более сложные аспекты, но все они принадлежат к этим пяти базовым видам. Рассмотрим пару-тройку аспектов. Положение асцендента образует тригон с Луной, Сатурном и Ураном, что свидетельствует о внутреннем балансе личности, а также склонности к точным наукам.

В натальной карте асцендент устроил прямое соединение Меркурия с Солнцем — это говорит о том, что проблем с пониманием, кто она есть, у Анастасии не будет.

По натальной карте Луна входит в квадратуру с Меркурием, Солнцем и Марсом, поэтому характер приобретает немного «взрывные» черты.

Натальная карта Анастасии: на ней видны тригон Луны, Сатурна и Урана, а также соединения и квадратуры. Фото © astro-online.ru, © «Шедеврум»