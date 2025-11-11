Оглушительное фейерверк-шоу устроили на парковке в Челябинске — видео

В Челябинске мужчина запустил фейерверки на парковке жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Видео © Telegram / Baza

Жители улицы Братьев Кашириных стали свидетелями красочного и шумного представления: неизвестный «артиллерист» устроил салют прямо на парковке во дворе. Действовал он весьма неумело — снаряды летели в припаркованные автомобили, разрываясь у окон дома.

