11 ноября, 18:34

Оглушительное фейерверк-шоу устроили на парковке в Челябинске — видео

В Челябинске мужчина запустил фейерверки на парковке жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Видео © Telegram / Baza

Жители улицы Братьев Кашириных стали свидетелями красочного и шумного представления: неизвестный «артиллерист» устроил салют прямо на парковке во дворе. Действовал он весьма неумело — снаряды летели в припаркованные автомобили, разрываясь у окон дома.

Школьник запустил салют себе в лицо во время «эксперимента» в подмосковном ТЦ
Школьник запустил салют себе в лицо во время «эксперимента» в подмосковном ТЦ

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. В результате падения металлоконструкции с большой высоты в горнолыжном комплексе «Снежком» (Красногорск) пострадало несколько человек. Обломки опоры разлетелись на десятки метров, повредив, по предварительным данным, свыше 60 припаркованных машин. Предварительная оценка ущерба достигает 100 миллионов рублей.

Обложка © Telegram / Baza

