Россия проиграла суд из-за здания посольства в Канберре

Высокий суд Австралии вынес решение против России в споре о земельном участке в Канберре, где планировалось строительство нового здания посольства. Как сообщает SBS News, суд постановил, что федеральное правительство имеет право вернуть эту территорию в свою собственность, признав соответствующий парламентский закон, принятый в связи с текущей ситуацией, действительным.