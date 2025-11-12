Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 02:52

Россия проиграла суд из-за здания посольства в Канберре

Здание российского посольства в Канберре. Обложка © wikipedia / Grahamec

Здание российского посольства в Канберре. Обложка © wikipedia / Grahamec

Высокий суд Австралии вынес решение против России в споре о земельном участке в Канберре, где планировалось строительство нового здания посольства. Как сообщает SBS News, суд постановил, что федеральное правительство имеет право вернуть эту территорию в свою собственность, признав соответствующий парламентский закон, принятый в связи с текущей ситуацией, действительным.

При этом суд также определил, что Российская Федерация имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли. Дополнительно правительство Австралии обязано оплатить половину судебных издержек российской стороны.

Хакеры слили в Сеть личный номер телефона премьера Австралии
Хакеры слили в Сеть личный номер телефона премьера Австралии

Иск был подан после того, как сначала был расторгнут договор аренды участка возле парламента, а затем парламент принял закон, окончательно заблокировавший строительство дипломатического объекта. Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневались в своей правовой позиции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Австралия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar