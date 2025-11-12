Россия проиграла суд из-за здания посольства в Канберре
Здание российского посольства в Канберре. Обложка © wikipedia / Grahamec
Высокий суд Австралии вынес решение против России в споре о земельном участке в Канберре, где планировалось строительство нового здания посольства. Как сообщает SBS News, суд постановил, что федеральное правительство имеет право вернуть эту территорию в свою собственность, признав соответствующий парламентский закон, принятый в связи с текущей ситуацией, действительным.
При этом суд также определил, что Российская Федерация имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли. Дополнительно правительство Австралии обязано оплатить половину судебных издержек российской стороны.
Иск был подан после того, как сначала был расторгнут договор аренды участка возле парламента, а затем парламент принял закон, окончательно заблокировавший строительство дипломатического объекта. Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневались в своей правовой позиции.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.