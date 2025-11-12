Германия требует от SEFE разорвать сделку по «Ямал СПГ»

Министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что компания SEFE, ранее принадлежавшая «Газпрому», может расторгнуть контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ». Причиной стали форс-мажорные обстоятельства, пишет газета Münchner Merkur.

В министерстве указали, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций Европейского Союза предоставляют возможность прекращения закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Контракт содержит условие «бери или плати», что обязывает германскую компанию выплачивать сумму даже при прекращении импорта. Однако в Берлине считают, что санкции позволяют объявить форс-мажор и освободиться от обязательств.