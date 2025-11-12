Церемония прощания с актёром Владимиром Симоновым началась в Театре Вахтангова

В Государственном Академическом Театре имени Евгения Вахтангова началось прощание с актёром Владимиром Симоновым. Именно там он проработал более 30 лет. Проститься с артистом приехали друзья, коллеги, товарищи, ученики и самые родные люди.

Прощание с Владимиром Симоновым. Видео © Life.ru

Фойе наполнили цветы, фотографии и музыка. Гости траурной церемонии подходят к усопшему, чтобы увидеть актёра последний раз и проститься. Символично, что гроб артиста разместили на сцене, которой он посвятил большую часть своей жизни.