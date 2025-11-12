Актриса Светлана Ходченкова раскрыла своё отношение к возрастным ролям в кино

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова, исполнившая главную роль в фильме «Яга на нашу голову», рассказала в интервью Кино Mail о своём отношении к воплощению сказочного персонажа и возрастным ролям. Сыграть Бабу Ягу было её давней творческой мечтой, поэтому она согласилась на роль без раздумий, призналась звезда.

На вопрос о сложности игры возрастных персонажей актриса ответила, что профессиональные задачи заключаются в трансформации героев и их физическом воплощении. Она подчеркнула, что не испытывает страха перед возрастными ролями или гримом, напомнив, что начинала карьеру с работы в фильме Станислава Говорухина, где играла героиню в возрасте от 18 до 50 лет.

Звезда также отметила, что не склонна к экзистенциальным размышлениям о скоротечности времени, предпочитая сосредотачиваться на профессиональных задачах. По её мнению, многогранность персонажей и их развитие в сюжете представляют наибольший интерес в актёрской профессии.

«Страх в том, чтобы увидеть себя в зеркале с морщинками? Нет, я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — подчеркнула Ходченкова.

Ранее Светлана Ходченкова, снимавшаяся вместе с Владимиром Зеленским, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Актрисе вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью посещения Крыма, а также участие в «попытках оккупации республики» и ведение незаконной коммерческой деятельности на полуострове.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.