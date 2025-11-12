Центр Москвы снова открыли для проезда автомобилей

В центре Москвы утром 12 ноября временно перекрывали движение по нескольким ключевым улицам. Как сообщили в департаменте транспорта, были закрыты Тверская улица, Кремлёвская набережная и Большой Каменный мост.

Водителей просили заранее выбирать пути объезда и быть внимательными. К 11:40 движение на этих участках возобновили. Сейчас открыты улицы Тверская и Новый Арбат, а также Большой Каменный мост и Кремлёвская набережная.

Ранее в ДТП в Москве попал Lamborghini стоимостью более чем 30 миллионов рублей. Примечательно, что за последние три месяца на этот автомобиль было наложено 586 штрафов на сумму свыше миллиона рублей, причём почти все они выписаны за превышение установленной скорости. Одним из погибших оказался криптобизнесмен Алексей Долгих.