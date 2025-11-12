Крупнейший лоукостер в Азии запустит прямые рейсы в Москву

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia намерен начать выполнять прямые рейсы по маршруту Бангкок — Москва. Председатель правления авиакомпании Тони Фернандес рассказал на полях международного туристического форума Tourise, который проходит в Эр-Рияде, что это будет первый маршрут, который планируется запустить в ближайшие полгода.

«Буквально вчера моя команда сообщила, что нашла самолёты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой», — сказал он.

Фернандес подчеркнул, что AirAsia видит высокий потенциал в развитии туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Компания рассчитывает на взаимный интерес пассажиров и планирует активно продвигать российское направление среди жителей региона.