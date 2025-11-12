Крупнейший лоукостер в Азии запустит прямые рейсы в Москву
Обложка © ТАСС / IMAGO / Markus Mainka
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia намерен начать выполнять прямые рейсы по маршруту Бангкок — Москва. Председатель правления авиакомпании Тони Фернандес рассказал на полях международного туристического форума Tourise, который проходит в Эр-Рияде, что это будет первый маршрут, который планируется запустить в ближайшие полгода.
«Буквально вчера моя команда сообщила, что нашла самолёты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой», — сказал он.
Фернандес подчеркнул, что AirAsia видит высокий потенциал в развитии туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Компания рассчитывает на взаимный интерес пассажиров и планирует активно продвигать российское направление среди жителей региона.
Ранее Life.ru сообщал о дискуссиях между российскими и японскими авиакомпаниями относительно возобновления прямых рейсов. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко уточнил, что решение зависит от японского правительства, поскольку именно Токио ввёл ограничения на полёты. Россия готова незамедлительно начать переговоры, как только Япония проявит заинтересованность. В случае восстановления прямого авиасообщения стоимость билетов в одном направлении может достигать 90 тысяч рублей.
