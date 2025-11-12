В Кремле отреагировали на планы Украины разблокировать обмен пленными

В Кремле воздержались от каких-либо комментариев по поводу заявления украинской стороны о готовности разблокировать процесс обмена военнопленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился лаконичной фразой.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, представитель Кремля сказал: «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить». Таким образом, официальная позиция Москвы по данному вопросу пока остаётся неозвученной.