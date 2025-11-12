Россия и США
В Кремле отреагировали на планы Украины разблокировать обмен пленными

Обложка © Life.ru

В Кремле воздержались от каких-либо комментариев по поводу заявления украинской стороны о готовности разблокировать процесс обмена военнопленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился лаконичной фразой.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, представитель Кремля сказал: «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить». Таким образом, официальная позиция Москвы по данному вопросу пока остаётся неозвученной.

Умеров заявил, что Россия и Украина заморозили переговоры о завершении конфликта

Напомним, глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прилетел в Стамбул, чтобы запустить диалог по обмену пленными и телами погибших. Отметим, что сейчас Киев не отвечает на предложенный РФ проект мирного соглашения.

