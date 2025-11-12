В Кремле отреагировали на планы Украины разблокировать обмен пленными
Обложка © Life.ru
В Кремле воздержались от каких-либо комментариев по поводу заявления украинской стороны о готовности разблокировать процесс обмена военнопленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился лаконичной фразой.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, представитель Кремля сказал: «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить». Таким образом, официальная позиция Москвы по данному вопросу пока остаётся неозвученной.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прилетел в Стамбул, чтобы запустить диалог по обмену пленными и телами погибших. Отметим, что сейчас Киев не отвечает на предложенный РФ проект мирного соглашения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.