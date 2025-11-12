Песков: РФ не говорила с США о попытке Киева сорвать диалог покушением на митрополита Тихона

В Кремле заявили, что не обсуждали с американской стороной попытки Киева сорвать диалог двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге кратко ответил «нет» на вопрос, делилась ли Москва с Вашингтоном соответствующими сведениями.

Ранее ФСБ сообщила о готовившемся теракте против митрополита Тихона (Шевкунова). По данным спецслужбы, целью покушения был именно срыв переговоров между Россией и США.

Исполнителями теракта, который планировался на февраль 2025 года, называются помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. В ФСБ утверждают, что они должны были действовать по указанию украинских спецслужб.

Митрополит Тихон (Шевкунов) является постоянным членом Священного синода Русской православной церкви и управляет Симферопольской и Крымской епархией с 2023 года.