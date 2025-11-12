Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:04

Соседов: Людмила Гурченко дышала сценой и «оживала» при аплодисментах

Людмила Гурченко. Обложка © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Людмила Гурченко. Обложка © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Постньюс» рассказал, что Людмила Гурченко до последних дней жила сценой и ради искусства преодолевала боль. По его словам, стоило артистке услышать аплодисменты, как она мгновенно менялась.

«Её вели под руки, она едва шла, — вспомнил Соседов. — Но стоило объявить: “Поёт народная артистка СССР Людмила Гурченко”, как она мгновенно преобразилась — шла уверенно, улыбалась, пела, танцевала. А за кулисами снова становилась усталой женщиной»

Пять браков, трагедия внука и 18 лет без загса: яркая жизнь Гурченко — дочери батрака и дворянки
Пять браков, трагедия внука и 18 лет без загса: яркая жизнь Гурченко — дочери батрака и дворянки

Критик назвал Гурченко «уникальной синтетической актрисой», одинаково сильной в драме, комедии и музыке. Он подчеркнул, что именно она создала эталонное исполнение песни «Московские окна».

«Лучше Гурченко эту песню не спел никто. Она нашла в ней интонацию, краски, сделала её живой», — добавил собеседник наших коллег.

Правда или нет: Проверили 7 самых громких слухов о Людмиле Гурченко, и вот что шокировало
Правда или нет: Проверили 7 самых громких слухов о Людмиле Гурченко, и вот что шокировало

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове и прославилась после фильма «Карнавальная ночь». Среди её культовых ролей — «Пять вечеров», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих». Народная артистка СССР умерла в 2011 году, похоронена на Новодевичьем кладбище. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

Тест: Мама Коза или Рита Соловьёва — попробуйте вспомнить самые известные роли Гурченко на 7/7
Тест: Мама Коза или Рита Соловьёва — попробуйте вспомнить самые известные роли Гурченко на 7/7
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Людмила Гурченко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar