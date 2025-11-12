Соседов: Людмила Гурченко дышала сценой и «оживала» при аплодисментах

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Постньюс» рассказал, что Людмила Гурченко до последних дней жила сценой и ради искусства преодолевала боль. По его словам, стоило артистке услышать аплодисменты, как она мгновенно менялась.

«Её вели под руки, она едва шла, — вспомнил Соседов. — Но стоило объявить: “Поёт народная артистка СССР Людмила Гурченко”, как она мгновенно преобразилась — шла уверенно, улыбалась, пела, танцевала. А за кулисами снова становилась усталой женщиной»

Критик назвал Гурченко «уникальной синтетической актрисой», одинаково сильной в драме, комедии и музыке. Он подчеркнул, что именно она создала эталонное исполнение песни «Московские окна».

«Лучше Гурченко эту песню не спел никто. Она нашла в ней интонацию, краски, сделала её живой», — добавил собеседник наших коллег.

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове и прославилась после фильма «Карнавальная ночь». Среди её культовых ролей — «Пять вечеров», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих». Народная артистка СССР умерла в 2011 году, похоронена на Новодевичьем кладбище. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет.