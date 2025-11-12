«Квартал 95» призвал не спекулировать брендом в связи со скандалом в энергетической сфере, где фигурирует бизнесмен и совладелец студии Тимур Миндич. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой комедийного продюсерского центра.

Там подчеркнули, что Миндич не принимает никакого участия в работе студии, не влияет на контент или управленческие решения и связан с «Кварталом 95» исключительно на юридическом уровне.

Напомним, утром 10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в жилом помещении Тимура Миндича, которого в средствах массовой информации характеризуют как приближенного и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. По имеющейся информации, один из совладельцев «Квартала 95» отсутствовал во время следственных мероприятий, так как выехал за границу за несколько часов до их начала. Данное обстоятельство вызвало напряженность в кругу приближённых лидера киевского режима.