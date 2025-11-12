Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 13:40

Украинский проект Deep State признал потерю двух сёл в Запорожье

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные в очередной раз существенно продвинулась на Гуляйпольском направлении Запорожской области, взяв под свой контроль посёлки Новое и Новоуспеновское. Такие данные приводят аналитики украинского проекта Deep State, которые ведут интерактивную карту СВО.

Эксперты подтвердили, что российские военнослужащие полностью взяли инициативу под Красноармейском (украинское название — Покровск). Авторы Deep State отметили стремительность продвижения ВС РФ и признали неудачи ВСУ, заявив, что в заблуждение вводят украинские командиры, не желающие раскрывать правду.

ВСУ официально подтвердили отступление из Запорожской области
Накануне сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки войск «Восток». А в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь и Нечаевка Днепропетровской области, а также Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области были нанесены поражения формированиям двух механизированных, одной штурмовой бригад и одного штурмового полка ВСУ. При этом ранее в Верховной Раде признали потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). Подразделения Российской армии приступили к завершающему этапу зачистки населённого пункта.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
