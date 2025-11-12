Путин и Токаев приступили к переговорам в составе делегаций

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле перешли в ключевую фазу. После беседы в узком составе лидеры продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов делегаций обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля.