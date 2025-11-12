Путин и Токаев приступили к переговорам в составе делегаций
Переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле перешли в ключевую фазу. После беседы в узком составе лидеры продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов делегаций обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в составе делегаций. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году, российский лидер принял приглашение. Во время поездки в Москву глава Казахстана также пообщался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, в разговоре с которой заявил, что эти переговоры выводят двусторонние отношения России и Казахстана на новый уровень.
