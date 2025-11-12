Россия и США
12 ноября, 12:40

Путин и Токаев приступили к переговорам в составе делегаций

Переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле перешли в ключевую фазу. После беседы в узком составе лидеры продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов делегаций обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в составе делегаций. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле
Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле

Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году, российский лидер принял приглашение. Во время поездки в Москву глава Казахстана также пообщался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, в разговоре с которой заявил, что эти переговоры выводят двусторонние отношения России и Казахстана на новый уровень.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
