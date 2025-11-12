Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 15:37

Ушаков рассказал о скучном разговоре с Лондоном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о телефонном разговоре с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, отметив, что диалог оказался «неинтересным».

«Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно. Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее», — пояснил Ушаков.

Песков заявил, что контакты с Великобританией не привели к диалогу
Песков заявил, что контакты с Великобританией не привели к диалогу

Он добавил, что британская сторона не проявила желания к содержательному обмену мнениями.

«Просто излагать позицию — это не очень интересно. Почему сейчас вопрос всплыл — я даже не понимаю», — отметил помощник президента.

В Госдуме отреагировали на попытку Британии организовать тайный канал связи с Россией
В Госдуме отреагировали на попытку Британии организовать тайный канал связи с Россией

Ранее газета Financial Times сообщила, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями.По данным издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Юрий Ушаков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar