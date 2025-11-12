Ушаков рассказал о скучном разговоре с Лондоном
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о телефонном разговоре с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, отметив, что диалог оказался «неинтересным».
«Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно. Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее», — пояснил Ушаков.
Он добавил, что британская сторона не проявила желания к содержательному обмену мнениями.
«Просто излагать позицию — это не очень интересно. Почему сейчас вопрос всплыл — я даже не понимаю», — отметил помощник президента.
Ранее газета Financial Times сообщила, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями.По данным издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы.
