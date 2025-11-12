Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева, заявил Ушаков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не привозил в Москву никаких поручений от американского лидера Дональда Трампа для российского главы Владимира Путина. Об этом напрямую заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы не получали никаких сигналов через него», — сказал Ушаков в эфире «России 1».

Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году, российский лидер принял приглашение. В ходе поездки в российскую столицу казахстанский лидер также обсудил двусторонние отношения с Валентиной Матвиенко. По его оценке, прошедшие переговоры придали новый импульс и повысили уровень партнёрства между Казахстаном и Россией.