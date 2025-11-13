Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 04:14

Одноклассники пострадавшего в Красногорске парня записали ему послание поддержки

Одноклассники пострадавшего от взрывчатки в Красногорске мальчика. Обложка © Telegram / Мишонова

Одноклассники пострадавшего от взрывчатки в Красногорске мальчика. Обложка © Telegram / Мишонова

Одноклассники Глеба, пострадавшего от взрывчатки в Красногорске, записали для него видеопослание с пожеланиями скорейшего выздоровления. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Эти прекрасные ребята — одноклассники нашего Глеба. 4 Д класс. Парень пострадал от вражеской мины в Красногорске. Класс дружный, и Глеб там — заводила. Дети записали Глебу видео послание, трогательно сказали, что без него грустно. Пожелали, чтобы быстрее поправлялся!» написала она.

Кравцов рассказал Life.ru о мерах безопасности в школах после подрыва купюры в Красногорске
Кравцов рассказал Life.ru о мерах безопасности в школах после подрыва купюры в Красногорске

Напомним, взрыв в Красногорске, в результате которого пострадал 9-летний ребёнок, произошёл из-за смертельно опасной ловушки. Парнишка хотел поднять с земли свёрнутую десятирублёвую купюру, внутри которой находилось взрывное устройство. Мощность самодельной взрывчатки составляла около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась в тот момент, когда мальчик коснулся денежной купюры. Следственный комитет России возбудил по факту инцидента уголовное дело о покушении на убийство.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar