Одноклассники пострадавшего в Красногорске парня записали ему послание поддержки
Одноклассники пострадавшего от взрывчатки в Красногорске мальчика. Обложка © Telegram / Мишонова
Одноклассники Глеба, пострадавшего от взрывчатки в Красногорске, записали для него видеопослание с пожеланиями скорейшего выздоровления. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
«Эти прекрасные ребята — одноклассники нашего Глеба. 4 Д класс. Парень пострадал от вражеской мины в Красногорске. Класс дружный, и Глеб там — заводила. Дети записали Глебу видео послание, трогательно сказали, что без него грустно. Пожелали, чтобы быстрее поправлялся!» — написала она.
Напомним, взрыв в Красногорске, в результате которого пострадал 9-летний ребёнок, произошёл из-за смертельно опасной ловушки. Парнишка хотел поднять с земли свёрнутую десятирублёвую купюру, внутри которой находилось взрывное устройство. Мощность самодельной взрывчатки составляла около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась в тот момент, когда мальчик коснулся денежной купюры. Следственный комитет России возбудил по факту инцидента уголовное дело о покушении на убийство.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.