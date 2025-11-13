Одноклассники пострадавшего в Красногорске парня записали ему послание поддержки

Одноклассники Глеба, пострадавшего от взрывчатки в Красногорске, записали для него видеопослание с пожеланиями скорейшего выздоровления. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Эти прекрасные ребята — одноклассники нашего Глеба. 4 Д класс. Парень пострадал от вражеской мины в Красногорске. Класс дружный, и Глеб там — заводила. Дети записали Глебу видео послание, трогательно сказали, что без него грустно. Пожелали, чтобы быстрее поправлялся!» — написала она.