Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи раскритиковал позицию ЕС, заявив, что именно Украина совершила «единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО». В соцсети X он напомнил о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году, которые, по его словам, можно расценивать как теракт против европейской энергетики.

Джерачи удивился тому, что Брюссель продолжает обвинять Россию в гибридной войне, тогда как улики указывают на причастность Киева к подрыву двух ниток газопровода. Профессор подчеркнул: если это так, то ситуация требует честной оценки, а не политических выгод.

«Правда ли, что на сегодняшний день, вне всяких сомнений, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершён Украиной, а не Россией...» — задал риторический вопрос итальянский политик.