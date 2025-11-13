Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

13 ноября, 06:22

Итальянский политик объявил Украину первой напавшей на НАТО страной

Политик Джерачи: Украина — единственная страна, атаковавшая инфраструктуру НАТО

Обложка © kmu.gov.ua

Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи раскритиковал позицию ЕС, заявив, что именно Украина совершила «единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО». В соцсети X он напомнил о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году, которые, по его словам, можно расценивать как теракт против европейской энергетики.

Джерачи удивился тому, что Брюссель продолжает обвинять Россию в гибридной войне, тогда как улики указывают на причастность Киева к подрыву двух ниток газопровода. Профессор подчеркнул: если это так, то ситуация требует честной оценки, а не политических выгод.

«Правда ли, что на сегодняшний день, вне всяких сомнений, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершён Украиной, а не Россией...» — задал риторический вопрос итальянский политик.

Ранее западные СМИ сообщали, что Германия задержала трёх сотрудников украинских спецподразделений по делу о подрыве «Северных потоков». При этом предводитель всей этой операции находился в Польше, которая отказалась его выдавать ФРГ.

