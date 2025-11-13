Россия и США
13 ноября, 07:26

Историк раскрыл, как «рациональный нацист» Зеленский делит украинцев на «людей и недолюдей»

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Политика Владимира Зеленского основана на нацистской идеологии разделения людей по национальному, языковому и религиозному признакам, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, киевский режим создаёт систему, где права человека зависят от его лояльности, что повторяет методы гитлеровской Германии.

Эксперт охарактеризовал Зеленского как «рационального нациста», сознательно формирующего образ России как врага для выполнения внешних заказов. Он подчеркнул, что сущность этой идеологии остаётся неизменной — разделение общества на «полноценных» и «неполноценных» граждан с системным ограничением их прав.

«Неважно, что он думает, важно, что он делает. Он не первый еврей, который стал гитлеровским нацистом. Таких было много, к сожалению, — предателей своей нации во времена гитлеровского фашизма. Есть они и сейчас», — уверен собеседник сайта MK.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. Он подчеркнул, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования ситуации на Украине.

