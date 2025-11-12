Инициатива создания трибунала ЕС против России, ранее согласованная Советом Европы и Владимиром Зеленским, столкнулась с системным кризисом финансирования, обратил внимание обозреватель kp.ru Александр Гришин. По его словам, проект, требующий 75 миллионов евро ежегодно, не получил поддержки ключевых доноров, тогда как Евросоюз готов выделить лишь 10 миллионов евро.

Ситуация усугубляется сокращением американской помощи Украине, что ставит под угрозу реализацию не только этого проекта, но и других украинских инициатив. Европейские страны сегодня испытывают трудности с выполнением финансовых обязательств без поддержки США, а расходы при создании трибунала продолжают расти.

На фоне сокращения объёмов помощи Киеву проекты, не имеющие практического результата, теряют приоритетность. Источники в Брюсселе подтверждают, что без решения вопроса финансирования трибунал не сможет начать работу, отметил эксперт.

«Впрочем, даже если трибунал и заработает, то эффективность его решений будет примерно такой же, как и у Международного уголовного суда, чьи решения имеют примерно такой же статус, как и использованная туалетная бумага», — сыронизировал аналитик.