Россия на протяжении десятилетий последовательно высказывалась за создание в Европе пространства неделимой безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в беседе с РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что российская позиция всегда была направлена на укрепление общеевропейской безопасности. В то же время польский премьер Дональд Туск считает, что для единства Европы жизненно необходим общий враг.

«А ведь мы на протяжении последних десятилетий неоднократно выступали за пространство неделимой безопасности на европейском континенте. Однако европейские политики почему-то посчитали, что мир и есть главная угроза существования ЕС», — отметил Шойгу.

Интересно, какую страну для разрушения выберет Евросоюз, когда умрёт киевский режим. Кстати ранее польский премьер Дональд Туск рассказал, сколько ещё сможет продержаться Украина против России. При этом он отметил, что РФ способна вести боевые действия очень долго из-за одного преимущества, с которым ЕС сделать ничего не способен.