На СВО погиб бывший мэр пермского Горнозаводского округа Александр Афанасьев

Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает URA.ru. По данным издания, гражданская панихида по бывшему чиновнику начнётся в Доме культуры Горнозаводска 14 ноября ориентировочно в 18:00. Гроб с телом покойного будет выставлен и 15 ноября.

«Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу и начнётся в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдёт раньше, то гражданская панихида начнётся раньше», — отметил заместитель директора ДК Александр Лялин.

Уточняется, что Афанасьев ушёл с поста главы округа в 2016 году после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Хотя суд первоначально признал его виновным, экс-чиновник добился переквалификации обвинений и был амнистирован. В декабре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Несколько месяцев экс-чиновник считался пропавшим без вести.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО экс-заместителя градоначальника и главы комитета по архитектуре Челябинска Сергея Репринцева. Эту новость в соцсетях сообщил его боевой товарищ, участник СВО из Магнитогорска с позывным Юрист Константин Головин.