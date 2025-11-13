Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 08:15

На СВО погиб бывший мэр пермского Горнозаводского округа Александр Афанасьев

Александр Афанасьев. Обложка © VK / Администрация Горнозаводского МО

Александр Афанасьев. Обложка © VK / Администрация Горнозаводского МО

Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает URA.ru. По данным издания, гражданская панихида по бывшему чиновнику начнётся в Доме культуры Горнозаводска 14 ноября ориентировочно в 18:00. Гроб с телом покойного будет выставлен и 15 ноября.

Игрок хоккейного клуба «ОРИОН 50+» героически погиб при выполнении боевого задания на СВО
Игрок хоккейного клуба «ОРИОН 50+» героически погиб при выполнении боевого задания на СВО

«Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу и начнётся в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдёт раньше, то гражданская панихида начнётся раньше», — отметил заместитель директора ДК Александр Лялин.

Уточняется, что Афанасьев ушёл с поста главы округа в 2016 году после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Хотя суд первоначально признал его виновным, экс-чиновник добился переквалификации обвинений и был амнистирован. В декабре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Несколько месяцев экс-чиновник считался пропавшим без вести.

В зоне СВО погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа
В зоне СВО погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО экс-заместителя градоначальника и главы комитета по архитектуре Челябинска Сергея Репринцева. Эту новость в соцсетях сообщил его боевой товарищ, участник СВО из Магнитогорска с позывным Юрист Константин Головин.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar