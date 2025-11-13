Около 7 тысяч российских грузоперевозчиков оказались на грани банкротства

Около семи тысяч компаний в сфере грузоперевозок находятся на стадии банкротства или ликвидации, что привело к дефициту автоперевозчиков в России с конца октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций.

Так, президент ассоциации «АвтоВГрузЭкс» Вадим Филатов заявил, что отмена скидок на топливо для перевозчиков усугубила кризис, вызвав массовый возврат лизинговой техники. Эксперт Михаил Устюжанин добавил, что тарифы на перевозки упали почти на треть при одновременном росте себестоимости на 15% из-за подорожания дизельного топлива и обслуживания техники, а также повышении зарплат водителей.

«Такой ситуации не было последние 17 лет. Объёмы изымаемой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно увеличиваются на 20%», — подчеркнул эксперт.

Финансовый директор Руслан Сафин прогнозирует, что не менее 7% операторов покинут рынок после отмены патентной системы налогообложения с 1 января 2026 года. Дополнительное давление окажет повышение утильсбора на 10%, что сделает экономически невыгодным обновление автопарков импортной техникой. Однако вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Ирина Заседатель расценивает текущий кризис как этап естественного обновления отрасли, где выживут компании, перешедшие на долгосрочные контракты и цифровизацию логистики.

Ранее первый вице‑премьер Денис Мантуров, комментируя обвинения в заградительном характере изменений утильсбора, заявил, что Правительство РФ не стремится «закрыть» рынок с помощью утилизационного сбора и понимает важность конкуренции для развития автопрома.