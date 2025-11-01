Стало известно, какие вызовы стоят перед российским автопромом

Российский автопром сталкивается с системными вызовами, включая снижение потребительского спроса, усиление конкуренции с китайскими брендами и недостаточный уровень локализации производства. Однако ключевой проблемой является трансформация логистических цепочек, для чего необходима перестройка всей системы от производства до дилерских сетей, уверен автоэксперт Илья Опарин.

«Раньше логистика была выстроена преимущественно вокруг поставок из Европы. Теперь же произошла переориентация на Восток. Основной поток автомобилей и комплектующих идёт из Восточной Азии», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

В свою очередь экономист Надежда Капустина отметила, что геополитическая напряжённость привела к кардинальному пересмотру торговых отношений, где заградительные пошлины стали инструментом регулирования рынка. При этом, по профильного эксперта Александра Горчакова, фактический уровень локализации выпускаемых автомобилей составляет лишь 32,8%, что значительно ниже запланированных показателей — 55% к концу 2024 года и 60% к декабрю 2025 года.

В целом же импортозамещение в автопроме носит ограниченный характер: вместо создания полноценной отечественной компонентной базы происходит переориентация на китайские платформы и комплектующие, собираемые на российских предприятиях. Это создаёт противоречивую ситуацию, когда при росте объёмов сборки сохраняется технологическая зависимость.