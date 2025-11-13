Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 09:22

Зеленский разрешает ВСУ оставить Покровск и не заставлять солдат «‎умирать ради руин»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование Вооружённых сил может самостоятельно принять решение об отводе войск из Красноармейска (украинское название — Покровск) при необходимости. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.

«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — поведал Зеленский.

Экс-комик также выразил мнение, что Россия стремится захватить Красноармейск, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа с целью заставить Украину согласиться на вывод войск из всего Донбасса. При этом Зеленский уверяет, что российские войска не обладают значительным превосходством в этом районе, а уход с востока Украины невозможен, поскольку это не даст гарантий остановки дальнейшего продвижения противника.

Сырский снова соврал о тысячах «‎ВСУшниках-невидимках» в покровском «котле» и посетовал на туман
Сырский снова соврал о тысячах «‎ВСУшниках-невидимках» в покровском «котле» и посетовал на туман

Ранее сообщалось о вводе российских военных подразделений в Красноармейск (украинское название — Покровск) для усиления наступательных действий. Утверждалось, что штурмовые группы последовательно продвигаются, проводя зачистку городской инфраструктуры, а ввод техники свидетельствует о подходе дополнительных сил. Также распространялись сведения о значительных потерях Вооружённых сил Украины в этом районе, исчисляемых тысячами военнослужащих.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar