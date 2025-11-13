Зеленский разрешает ВСУ оставить Покровск и не заставлять солдат «умирать ради руин»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование Вооружённых сил может самостоятельно принять решение об отводе войск из Красноармейска (украинское название — Покровск) при необходимости. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.
«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — поведал Зеленский.
Экс-комик также выразил мнение, что Россия стремится захватить Красноармейск, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа с целью заставить Украину согласиться на вывод войск из всего Донбасса. При этом Зеленский уверяет, что российские войска не обладают значительным превосходством в этом районе, а уход с востока Украины невозможен, поскольку это не даст гарантий остановки дальнейшего продвижения противника.
Ранее сообщалось о вводе российских военных подразделений в Красноармейск (украинское название — Покровск) для усиления наступательных действий. Утверждалось, что штурмовые группы последовательно продвигаются, проводя зачистку городской инфраструктуры, а ввод техники свидетельствует о подходе дополнительных сил. Также распространялись сведения о значительных потерях Вооружённых сил Украины в этом районе, исчисляемых тысячами военнослужащих.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.