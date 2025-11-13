Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование Вооружённых сил может самостоятельно принять решение об отводе войск из Красноармейска (украинское название — Покровск) при необходимости. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.

«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — поведал Зеленский.

Экс-комик также выразил мнение, что Россия стремится захватить Красноармейск, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа с целью заставить Украину согласиться на вывод войск из всего Донбасса. При этом Зеленский уверяет, что российские войска не обладают значительным превосходством в этом районе, а уход с востока Украины невозможен, поскольку это не даст гарантий остановки дальнейшего продвижения противника.